Settore Giovanile: il programma del weekend

Weekend intenso anche per il Settore Giovanile. Ecco il programma per chi volesse seguire le partite dei giovani rossoblù.

UNDER 17: BOLOGNA-MILAN, domenica 15/09/2019, ore 15.00 – campo “Cavina” – Bologna

UNDER 16: BRESCIA-BOLOGNA, domenica 15/09/2019, ore 15.00 – campo “Mazzocchi” – Torbole Casaglia (BS)

UNDER 15: BRESCIA-BOLOGNA, domenica 15/09/2019, ore 11.00 – campo “Comunale” – Cellatica (BS)

UNDER 14: BOLOGNA-SPAL, domenica 15/09/2019, ore 10.30 – campo “Cavina” – Bologna

UNDER 13: BOLOGNA A – SPAL, sabato 14/09/2019, ore 16.00 – campo “Galli” – Bologna

UNDER 13: CARPI-BOLOGNA, sabato 14/09/2019, ore 15.30 – campo “Sigonio” – Carpi