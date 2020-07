Settore Giovanile: il Bologna guarda al Salento, affiliazione con l’Olympic Ugento

Il Bologna allarga i propri confini e arriva fino in Salento dove l’Olympic Ugento ha siglato ufficialmente l’affiliazione con il club rossoblù.

L’accordo prevede corsi teorici e pratici, clinic e partecipazioni alle sedute di allenamento del Bologna per concludere con un tirocinio formativo. “Il rapporto è nato in seguito ad una amichevole disputata a Bologna nel marzo 2019 dai ragazzi 2004/2005 – ha affermato il responsabile dell’Ugento Congedi, come riporta Leccenews24 – Siamo molto felici di questa affiliazione perché il Bologna è un top club nel panorama calcistico e ne apprezziamo l’approccio con il proprio serbatoio, la prova sono i tanti calciatori sfornati nell’ultracentenaria storia del Bologna”. In attesa che la situazione pandemica lo consenta, sono già due i ragazzi dell’Olympic Ugento che sono stati visionati dal Bologna e che trascorreranno un periodo di prova nel settore giovanile rossoblù.