Settore Giovanile – I rossoblù impegnati con le nazionali di categoria

I ragazzi rossoblù convocati dalle proprie nazionali di categoria

Oltre ai due impiegati con la Nazionale italiana Under 18, Stivanello e Raimondo, quest'ultimo in gol nell'ultima sfida, hanno fatto parte dell'Italia Under 16 il difensore Zilio e l'attaccante Ravaglioli, impegnati nella doppia amichevole contro la Germania, la prima terminata 3-3, la seconda vinta 2-1; più a nord Kalle Willius ha disputato tutte le gare con la Finlandia Under 19 pur non riuscendo a qualificarsi per l'europeo di categoria; due amichevoli per Kasper Urbanski con la Polonia Under 18, una sola con l'Olanda Under 19 per il centrocampista Jafar Bynoe.