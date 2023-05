Settore Giovanile – I risultati del weekend: vittorie per Under 18 e 17

1 di 4 Under 18

L’Under 18 di Luigi Della Rocca ieri ha battuto nettamente il Cesena per 5-1. Un risultato importantissimo raggiunto grazie alla rete di Bernacci al primo minuto di gioco, di Menegazzo su rigore dopo il momentaneo pareggio del Cesena, e del trio Ferrante, Torino e Goffredi tra la metà del secondo tempo e il finale di gara. Tre punti molto pesanti che lanciano i rossoblù al secondo posto, a più uno da un Lecce che si è arreso in casa contro la capolista Roma.