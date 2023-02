Settore Giovanile – I risultati del weekend

L'Under 18 di Luigi Della Rocca cade in trasferta sul campo del Genoa per 1-2. Doppio vantaggio dei padroni di casa tra il 20' e il 24', poi la rete di Bernacci per i rossoblù a fine primo tempo. La squadra è scesa al quinto posto al pari dell'Empoli a quota 26 punti. Il secondo posto occupato dal Lecce, però, rimane a sole tre lunghezze di distanza. La capolista Roma, invece, si trova a 33 punti.