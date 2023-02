Settore Giovanile – I risultati del weekend

1 di 5 Under 18

Dopo due sconfitte consecutive ottima risposta dell’Under 18 di Luigi Della Rocca, brava a battere la Fiorentina per 1-0 tornando nelle zone nobilissime di classifica. Di Ebone la rete decisiva ad inizio ripresa, che permette al Bologna di salire a 26 punti superando di una lunghezza proprio i viola, che però hanno una partita in meno.