Settore Giovanile, i risultati del weekend

Inizia con un pareggio a Genova il campionato dell'Under 17 di Biavati, fresca vincitrice del Nereo Rocco. Uno a uno contro la Sampdoria con vantaggio rossoblù di Menegazzo e pareggio di Conte su rigore. Il commento del tecnico Biavati: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene e lo 0-0 ci stava stretto: abbiamo avuto diverse opportunità dentro l’area e non siamo stati bravi a finalizzare. Siamo mancati proprio nell’ultimo tiro e dovevamo essere più cinici per andare al riposo in vantaggio, anche se c’è da dire che il loro portiere è stato anche molto bravo con una bella parata. Nel secondo tempo siamo partiti con un buon piglio poi, dopo le due reti, la partita ha perso un po’ di ritmo e ci sono state poche occasioni da gol. Il risultato in generale ci sta stretto".