Settore Giovanile – Under 16 e Under 15 ai playoffs

L'Under 16 di Luca Sordi e l'Under 15 di Nicolò Mazzanti hanno conquistato il pass per le fasi finali dei rispettivi campionati. L'Under 15 è già qualificata per gli ottavi di finale, mentre l'Under 16 dovrà incontrare la Ternana per entrare nelle migliori sedici. Vediamo alcune statistiche e curiosità sulle due formazioni.