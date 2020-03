Settore Giovanile: continua solo l’attività della Primavera

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che tutte le attività del Settore Giovanile resteranno sospese fino al 15 marzo. Solamente la Primavera continuerà gli allenamenti, mentre tutte le altre, dall’Under 17 fino all’attività di base, svolgeranno un lavoro personalizzato da casa. Proseguirà quindi la sospensione di tutti i campionati, come comunicato dalla Figc dell’Emilia Romagna, restando in attesa delle comunicazioni per il campionato Primavera 1.

Ecco le partite rinviate del settore giovanile:

PRIMAVERA: Bologna-Inter (21° turno); Bologna-Torino (22° turno).

UNDER 17: Cremonese-Bologna (20° turno); Bologna-Chievo Verona (21° turno); Inter-Bologna (22° turno); Bologna-Cagliari (23° turno).

UNDER 16: Cagliari-Bologna (20° turno); Bologna-Pordenone (21° turno); Inter-Bologna (22° turno).

UNDER 15: Cagliari-Bologna (20° turno); Bologna-Pordenone (21° turno); Inter-Bologna (22° turno).

UNDER 14: Bologna-Ravenna (19° turno); Cesena-Bologna (20° turno); Imolese-Bologna (22° turno). Nell’ultimo weekend i ragazzi di Juan Solivellas hanno riposato come da calendario.

UNDER 13 squadra A: Bologna-Ravenna (19° turno); Cesena-Bologna (20° turno); Bologna-Bologna B (21° turno); Imolese-Bologna (22° turno).

UNDER 13 squadra B: Bologna-Spal (20° turno); Bologna A-Bologna (21° turno); Bologna-Reggio Audace (22° turno).