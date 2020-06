Settimana decisiva: riparte tutto il calcio italiano

Siamo finalmente entrati nella settimana decisiva del calcio italiano. Dopo il ritorno della Coppa Italia, in questi giorni ripartiranno ufficialmente anche Serie A e Serie B. Nella giornata di mercoledì 17, intanto, andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli: bianconeri e partenopei si giocheranno il primo trofeo della stagione allo stadio Olimpico di Roma.

Poche ore prima – alle 18.30 – scenderà in campo la Serie B con Ascoli-Cremonese. Bisognerà aspettare invece sabato 20 giugno per riavere la Serie A. Le prime due partite che si disputeranno saranno Torino-Parma e Verona-Cagliari, gare valide per il recupero della 25^ giornata.

Fonte: “Tuttomercatoweb”