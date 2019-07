Setti: “Col Bologna sarà dura, punta ai piani alti”

Sfida da ex per il presidente del Verona Maurizio Setti. I suoi gialloblù inizieranno il campionato in casa contro il Bologna, club di cui Setti è stato vice presidente. Partita affascinante e in uno stadio caldo, per Setti l’uomo in più.

“Iniziamo contro il Bologna, una squadra che si è rinforzata tantissimo e che punta ai piani alti – ha affermato Setti – Penso proprio che servirà un Verona pronto fisicamente e come organico, che dobbiamo ancora completare, per iniziare bene nel nostro stadio. Il Bentegodi è il nostro uomo in più”.