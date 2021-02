Sesto workshop dei partner rossoblù, Soriano: “A Bologna sto benissimo”

Il Bologna ha organizzato il suo sesto workshop insieme ai partner rossoblù. Grande partecipazione seppure in modalità virtuale a causa delle misure imposte dalle norme anti-Covid. Un’occasione per fare il punto della situazione con gli sponsor, in un momento di distanza sociale, anche dal punto di vista della presenza allo stadio.

Nel corso dell’evento sono intervenuti l’Amministratore Delegato rossoblù, Claudio Fenucci, il Direttore marketing e commerciale del club, Christoph Winterling e i rappresentanti di Facile Ristrutturare, Selenella, Illumia e Scala, le quattro aziende partner di maglia della prima squadra. E’ intervenuto anche Roberto Soriano, che ha parlato del suo rapporto con Bologna: “Io e la mia famiglia stiamo molto bene in città, viviamo in centro e abbiamo già qualche amicizia anche fuori dal campo”.