Serie D, non solo promozioni: retrocesse le ultime 4 di ogni girone

Mentre la Serie A e la Serie B potrebbero riprendere il loro corso, stesso destino non avranno Serie C e Serie D. In ogni caso, il Consiglio Federale della Lega Nazionale Dilettanti sembra intenzionato a confermare la regolarità del format.

E così, come riporta “Tuttoseried.com”, oltre alla promozione in Serie C delle 9 vincitrici di ciascun girone di Serie D (Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto, Palermo), non mancheranno le retrocessioni: scenderanno infatti in Eccellenza le ultime 4 squadre di ciascun girone. Inoltre, la LND sembra aver già deciso anche la data di inizio della prossima stagione: la Serie D potrebbe ricominciare già domenica 20 settembre, anche se il cambio di format dei campionati potrebbe modificare gli scenari futuri.

Fonte: “Tuttomercatoweb”