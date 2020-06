Serie C, Palermo sull’ex attaccante del Bologna

Nonostante il calciomercato non sia ancora ufficialmente aperto, tante squadre si muovono già. Non solo in Serie A, ma anche nei campionati minori. Fra queste c’è il Palermo, che in Serie C vuole allestire una rosa di tutto rispetto per poter puntare finalmente alla promozione nella serie cadetta. Come riporta il “Corriere della Sera”, i rosanero stanno infatti pensando a Daniele Paponi, ex attaccante del Bologna.

Il classe 1988 ha vestito la maglia rossoblu per tre stagioni dal 2010 al 2013, prima di passare ai Montreal Impact. A gennaio è poi tornato in Italia per giocare gli ultimi 6 mesi in Emilia. In totale – tra Serie A e Coppa Italia – sono 27 presenze e 3 gol per lui. Paponi è attualmente svincolato dopo le esperienze con la Juve Stabia e con il Piacenza, e potrebbe ora ripartire proprio dalla Sicilia.

Fonte: “Tuttomercatoweb”