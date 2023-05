Serie B, la Spal di Tacopina retrocede in C: dito medio e contestazione

La sconfitta interna nel derby emiliano con il Parma per zero a uno ha condannato i ferraresi alla matematica retrocessione ad una giornata dal termine del campionato. La Spal era tornata in Serie B nel 2016, trovando poi l'immediata risalita in Serie A nel 2017. Un triennio è durata l'avventura degli spallini in massima serie, con la retrocessione nel 2020 e poi il passaggio di proprietà nel 2021 dai Colombarini a Joe Tacopina. Proprio oggi in tribuna era presente l'avvocato americano che è stato contestato dai tifosi della Spal e a cui avrebbe rivolto il dito medio, come riporta Parmalive. Spal dunque di nuovo in Serie C con Tacopina che non ha ancora chiarito se resterà al timone: "Per il futuro valuteremo e vedremo", le sue parole.