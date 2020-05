Serie B, anche Inzaghi riprende ad allenarsi

Non solo la Serie A e non solo il Bologna. Anche la Serie B sta cercando di ripartire, con tutte le paure e le incertezze del caso. Come i rossoblu, anche il Benevento di Filippo Inzaghi dovrebbe ricominciare gli allenamenti individuali.

Il club sannita, infatti, si sta organizzando per mettere a disposizione dei propri giocatori l’intera struttura: entro mercoledì il centro sportivo sarà a loro aperto. I ragazzi dell’ex allenatore del Bologna, infatti, hanno disputato una grandissima stagione, e sarebbero ad un passo dalla strameritata promozione in Serie A.

Fonte: “Tuttomercatoweb”