Serie A – Vincono Udinese e Genoa. Pari del Cagliari

Oggi alle 12:30 l’Udinese ha vinto per 0-1 in casa dello Spezia grazie al gol sul rigore di De Paul. Nelle partite delle 15 vince 0-3 il Genoa a Crotone con doppietta di Destro e rete di Cyzborra. Infine il Cagliari si ferma per 1-1 contro il Sassuolo che ha trovato il gol del pari con Boga nell’ultimo minuto di recupero del secondo tempo.

Il Bologna con questi risultati scende al 15esimo posto in classifica facendosi superare da Udinese e Genoa di un punto. Il Cagliari, con il pareggio, rimane terzultimo con il Torino a cinque lunghezze dal Bologna. Alle 18 Napoli-Parma, con i gialloblù che saranno i prossimi avversari del Bologna e attenzione a Kucka che è diffidato.