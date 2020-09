Dopo Duarte e Ibrahimovic del Milan si registra un altro caso di positività al Covid in Serie A.

E’ infatti risultato positivo al tampone il portiere del Genoa Mattia Perin, che non è stato convocato per la trasferta di Napoli. Lo ha annunciato il tecnico Rolando Maran in conferenza stampa. Ora tutto il resto della squadra si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi prima di partire per Napoli.