Serie A – Un fondo inglese vuole entrare nel mercato dei diritti tv

Nella crisi una opportunità? Forse.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fondo inglese Capital Partners, si tratta di un private equity, starebbe pensando di entrare nel mondo dei diritti tv della Serie A. E’ una notizia che la Lega Calcio non ha confermato né smentito, alimentando il fatto che qualcosa sotto ci sia davvero. Si parla addirittura di un impegno decennale da parte del fondo che garantirebbe alla massima serie un flusso di ricavi costante, occupandosi della vendita dei diritti. Capital Partners ha già investito in passato in Italia, investimenti in Recordati per 3 miliardi di euro e in Sisal per 1 miliardo di euro. Nello sport invece il fondo ha investito nella Formula 1 nel 2006 per poi vendere a Liberty Media per 4.4 miliardi di dollari.