Serie A, tutte le date della stagione 2019/20

Ancora una volta, nonostante le polemiche delle grandi squadre, la Serie A sarà l’ultimo grande campionato a cominciare. La prima giornata si giocherà infatti solo il weekend del 24-25 agosto, e tutto si concluderà il 24 maggio. La Figc avrebbe preferito anticipare i tempi per adeguarsi alle altre leghe e soprattutto per permettere alla nazionale di preparare al meglio gli Europei 2020, ma così non sarà. Anche il Bologna, dunque, è avvisato.

Non mancano inoltre le novità. Secondo infatti “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe in ballo una proposta assai curiosa. Prendendo spunto dal modello adottato in Inghilterra per le coppe nazionali, il sorteggio di Serie A – che verrà presentato ufficialmente il 29 o 30 luglio negli studi di “Sky Sport” – potrebbe essere diviso in due. Il girone d’andata ed il girone di ritorno potrebbero essere insomma separati, eliminando così la corrispondenza tra le due ondate. Rivoluzione vera e propria dunque in Serie A, che si appresta a rimescolare le carte.