Serie A, tifosi in polemica: riapertura parziale degli stadi?

A quanto pare, settimana scorsa il presidente della Juventus Andrea Agnelli non l’aveva sparata troppo grossa. Seconda la “Repubblica”, infatti, l’apertura parziale degli stadi a luglio non sarebbe un’idea da scartare così a priori. La Serie A ripartirà tra meno di 20 giorni, e lo farà inizialmente a porte chiuse. E questo è chiaro. Poi però si faranno delle valutazioni, anche in base all’evoluzione del virus.

In ogni caso, i tifosi sono già in fermento. Il tema comincia già ad essere caldo, tanto che se ne discuterà nella prossima Assemblea di Lega o anche nel Consiglio Federale in programma per l’8 giugno. La Lega Serie A e la Figc potrebbero infatti richiedere l’apertura del 25% degli impianti. L’impressione, però, è che il pubblico sia abbastanza titubante: insomma, o tutti o nessuno.