Serie A – Svelato il pallone ufficiale per la stagione 2021/22

Presentato il pallone ufficiale della stagione 2021/22

Il nuovo pallone Nike affronta gli aspetti imprevedibili dell'aerodinamica attraverso un design rivoluzionario ed è il risultato di anni di ricerca del Nike Equipment Innovation Lab sul miglioramento della stabilità del volo del pallone. La tecnologia aerodinamica introdotta la scorsa stagione, Nike AerowSculpt, grazie ai solchi presenti sulla superficie del pallone, riduce le oscillazioni e garantisce una traiettoria più precisa del 30%. Il design, inoltre, presenta l'inchiostro 3D Nike ACC (All Conditions Control) che fu introdotto nel 2014 e aiuta a garantire un grip ottimale in condizioni di asciutto e bagnato. Nel pallone Nike Flight l'inchiostro è stato utilizzato anche per la creazione di micro-lembi disposti lungo il design di Nike AerowSculpt che ottimizzano ulteriormente la stabilità aerodinamica.