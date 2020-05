Serie A, spunta una terza ipotesi di calendario: si gioca ogni 3 giorni

La Lega Serie A continua a sperare in una ripartenza, anche se tardiva. Ecco quindi che alle due ipotesi del 13 giugno e del 20 giugno ne è stata aggiunta una terza, molto pessimistica: ripartire il 27 giugno, cercando di portare a termine il campionato in appena un mese. Ciò significherebbe disputare 13 giornate in circa un terzo del tempo necessario.

Come riporta il “Corriere dello Sport”, questo calendario sarebbe un vero e proprio tour de force: ci sarebbero infatti partite tutti i giorni della settimana, ed ogni squadra scenderebbe in campo ogni 72 ore. Riposo dunque ridotto al minimo, con il solo obiettivo di portare a termine in qualsiasi modo la stagione. Anche a costo di sacrificare la Coppa Italia, per la quale non ci sarebbe proprio più spazio. Il 2 agosto, infatti, dovranno iniziare anche le coppe europee.