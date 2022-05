Serie A – Sinisa Mihajlovic è l’allenatore del mese di Aprile

Sinisa Mihajlovic nominato Allenatore del Mese di Aprile

Il Bologna, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha reso noto come la Lega Serie A abbia deciso di assegnare a Sinisa Mihaijlovic il premio di allenatore del mese di Aprile.

Il premio è stato assegnato sia sulla base dei risultati sportivi ottenuti dal Bologna, che ha ottenuto 10 punti in 6 partite, rimanendo imbattuto però contro Milan, Inter, Juventus e Roma, sia per la grande unità di gruppo mostrata da staff e giocatori nel momento buio dell'assenza di Sinisa. Il serbo dovrebbe tornare in panchina nella prossima partita contro il Venezia, mentre il premio dovrebbe essere consegnato nel prepartita di Bologna - Sassuolo al Dall'Ara.