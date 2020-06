Serie A, si punta ad adottare il modello Bundesliga sulla quarantena

Si punta a cambiare il protocollo per poter aumentare le possibilità di portare a conclusione la stagione. L’obiettivo di Federazione e Lega Calcio è quello di convincere il comitato tecnico scientifico a variare la normativa sulla quarantena. Al momento, in caso di tesserato positivo al virus, è prevista la quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutta la squadra.

L’idea esplorata dalla Federcalcio e riportata da La Stampa è quella di replicare il modello Bundesliga. Il protocollo del campionato tedesco prevede l’isolamento individuale per il contagiato ed esami immediati per il resto della squadra. Con questo sistema aumenterebbero le possibilità di portare a termine il campionato. Il via libera potrebbe arrivare nel DPCM del 15 giugno.