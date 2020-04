Serie A, si punta a ripartire il 20 maggio

Sono giornate frenetiche anche in seno alla Lega Calcio per cercare di capire come terminare la stagione.

Il presidente della Uefa Ceferin non ha apprezzato la decisione della lega belga di chiudere definitivamente la stagione e assegnare il titolo al Club Bruges, si rischia l’esclusione dalle coppe europee. Questo meccanismo impone praticamente a tutti di cercare di proseguire tra primavera e estate. In mattinata, invece, il Ministro Spadafora ha aperto alla possibilità di ritornare ad allenarsi se il 13 aprile il Governo allenterà le misure restrittive. Alla luce di tutto questo la Serie A quando potrebbe ripartire? Per il numero uno del Coni Giovanni Malagò la data su cui si starebbe ragionando per far riprendere la stagione è quella del 20 maggio.