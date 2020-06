Serie A, si pensa anche al 2021: ecco come e quando potrebbe partire

Ad oggi la chiusura della Serie A 2019/2020 è fissata per il due agosto, mentre la stagione è stata prorogata fino al 31 agosto, con possibilità di prorogare i contratti in scadenza il 30 giugno. Chiaramente il coronavirus ha imposto uno slittamento che avrà influenza anche sulla partenza del campionato 2020/2021.

Ad oggi di definitivo non c’è nulla ma qualche ipotesi trapela. Si pensa ad esempio di ripartire il 12 settembre, con possibilità di inserire partite anche a Natale, e chiudere in tempi utili per l’Europeo spostato al 2021. Se invece per qualche motivo si dovesse partire più tardi verso ottobre, non è esclusa una Serie A a due gironi da 10 con 18 partite per ciascun girone e poi playoff e playout.