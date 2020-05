Carlino – Serie A senza tifosi, ma il Bologna valorizza gli sponsor

La Serie A sta cercando di ripartire. A giorni dovrebbe arrivare l’ok per riprendere nella seconda metà di giugno. Ovviamente, però, le partite si giocheranno tutte rigorosamente a porte chiuse. Proprio così si è giocata la prima giornata dopo il lockdown in Bundesliga. Nel weekend la Germania è tornata in campo, ma sugli spalti non c’era nessun tifoso: il Borussia Monchengladbach, addirittura, ha introdotto le famose sagome di cartone per non lasciare le tribune vuote. Anche la Lazio ci sta pensando.

In ogni caso, la Lega Serie A sta valutando una soluzione che possa giovare a tutti: ancora da capire in che maniera verrà disputata al Dall’Ara Bologna-Juventus alla ripresa del campionato. In realtà, però, il club rossoblu ha in mente di voler valorizzare i propri sponsor: per limitare la perdita di introiti commerciali, infatti, il Bologna starebbe valutando di effettuare qualche ripresa televisiva esclusiva e “dedicata” agli sponsor nelle corse delle partite.

Fonte: “Carlino”