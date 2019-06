Serie A – Sarri è il nuovo allenatore della Juventus

E’ stato il caso mediatico delle ultime settimane, un dualismo, diventato praticamente una guerra, tra i sostenitori della tesi Sarri e quelli della tesi Guardiola. Con un comunicato apparso sul proprio sito la Juventus ha posto le basi per l’armistizio annunciando come tecnico Maurizio Sarri. Il comunicato riporta una breve biografia dell’allenatore e rivela la durata del contratto: triennale (fino al 30 giugno 2022). In ogni caso la vicenda non è da ritenersi del tutto conclusa, tutti gli appassionati saranno certamente curiosi di conoscere i retroscena di questa trattativa.