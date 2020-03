Serie A, riunione straordinaria del Coni: “presente” anche Gravina

La Serie A non può più aspettare. Devono esser prese delle decisioni nette e univoche, e devono esser prese adesso. Questa sera si concluderanno i recuperi della 26^ giornata, e poi domani sarà la volta del Consiglio di Lega: domani si deciderà ufficialmente il da farsi, se continuare a porte chiuse o se fermare totalmente il campionato. Intanto però, Giovanni Malagò ha indetto una riunione straordinaria del Coni per oggi pomeriggio: appuntamento presso la Sala Giunta del Coni a partire dalle ore 15.

Sono richiamati tutti i presidenti delle Federazioni, sia quelle degli sport professionistici (Calcio, Basket, Golf e Ciclismo) che quelle degli sport di squadra (Baseball, Softball, Handball, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Hockey su ghiaccio, Hockey su prato, Hockey su sedia a rotelle, Football Americano, Cricket e Palla Tamburello). All’incontro sono state invitate anche le due Federazioni di servizi (Medici Sportivi e Cronometristi). I presidenti che non potranno esserci fisicamente parteciperanno alla riunione tramite Skype o in via telefonica: tra questi ci sarà anche il presidente della Figc Gabriele Gravina.

