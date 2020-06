Serie A, rebus contratti: ecco cosa potrebbe accadere

Nella settimana in cui riprende la Serie A, un altro tema ancora da affrontare è quello che riguarda i contratti. I giocatori del Bologna – con annesso staff tecnico – hanno già deciso di rinunciare ad un mese di stipendio. In ogni caso, questa settimana verrà presentata a tutti i giocatori di Serie A la stessa opportunità.

I ragazzi potranno infatti decidere se esser pagati in 10 o in 12 mesi. Questo risolverà la questione dei pagamenti per tutti quei tesserati non in scadenza di contratto, quindi tutti coloro che hanno ancora almeno un altro anno oppure sono in prestito con diritto di riscatto.