Serie A, Ranieri avvisa: “Giusto giocarsi sul campo i titoli, ma il campionato sarebbe falsato”

Dubbi sulla salute degli atleti, dubbi sulla regolarità del campionato riprendendo dopo un mese di stop. Claudio Ranieri, allenatore della Samp, non è affatto convinto della ripresa dell’attività dopo un mese di stop forzato: il campionato rischia di essere falsato.

Lo ha affermato a Radio Anch’Io Sport: “Per me dopo un mese di inattività il campionato sarà sempre falsato – ha affermato – Non c’è la regolarità consueta, anche se considero giusto che le squadre si giochino sul campo i titoli. C’è poi da considerare che i giocatori sono come macchine di Formula 1, sempre spinte al massimo. Sarà possibile farlo? Io ad esempio ho avuto un giocatore prima dichiarato positivo, poi risultato negativo e infine positivo di nuovo dopo che aveva ripreso ad allenarsi. Leggo poi che il virus può lasciare strascichi sul cuore o altri organi e spetta alla federazione medico sportiva dire cosa possiamo o non possiamo fare”.