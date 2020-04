Serie A, possibile ripresa in anticipo rispetto al resto d’Europa

Impossibile ancora fare previsioni, ma le istituzioni calcistiche lavorano per tornare in campo il prima possibile. Gravina continua a sostenere la possibilità di riprendere il campionato nella seconda metà di maggio, ma l’ultimo parere spetta ovviamente a esperti e scienziati. Ciò che pare ovvio, però, è che la Serie A potrebbe riprendere in anticipo rispetto agli altri tornei d’Europa.

Il virus ha infatti dilagato prima in Italia e poi nel resto dei paesi del continente: ciò non significa solo che potrebbe rallentare la sua corsa in anticipo, ma anche e soprattutto che il massimo campionato italiano ha una o due giornate in più da recuperare rispetto a Liga, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Ecco quindi che iniziare appena possibile sarebbe importantissimo per la nostra Serie A.

Fonte: “Corriere dello Sport”