Ad oggi, la data in cui il calcio spera di ripartire è quella del 4 maggio. In quel giorno potrebbero riprendere gli allenamenti, si parla di due o tre settimane per permettere ai giocatori di tornare in forma agonistica, poi si scenderà di nuovo in campo per terminare la stagione proseguendo con il calendario in essere e probabilmente con partite ogni tre o quattro giorni.

