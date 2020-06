Serie A, partite in chiaro: Spadafora è ottimista

Questa settimana riparte ufficialmente la Serie A, che partirà con le gare da recuperare della 25^ giornata. Visto i tempi duri per il pubblico italiano, il Ministro dello Sport Spadafora spera di potergli fare un grande regalo: trasmettere alcune partite in chiaro su TV8. In questo senso, Spadafora sembra esser decisamente ottimista: gli accordi potrebbero esser trovati nelle prossime 48 ore.

Come riporta il “Corriere dello Sport”, si lavora anche per quanto riguarda gli highlights. Rai e Mediaset potrebbero infatti anticiparne di molto la trasmissione, mostrandoli subito dopo il triplice fischio. Questa soluzione dovrebbe valere per tutte le giornate fino alla fine del campionato; più difficile, invece, quella che riguarda la trasmissione delle gare in diretta.

Fonte: “Tuttomercatoweb”