Serie A, opzione playoff: i club hanno deciso

Più passano le ore e più sembra probabile che la Serie A possa riprendere, anche se ancora non si conosce la data precisa. L’ufficialità potrebbe arrivare tra giovedì sera e venerdì mattina, dopo l’incontro tra le istituzioni calcistiche ed il Ministro Spadafora. Nel frattempo, Lega Serie A e Figc stanno valutando il da farsi. Fra le modalità con cui portare a termine – eventualmente – la stagione, ci sarebbe l’opzione playoff.

Come riporta “Tuttosport”, però, i club sembrano aver già espresso la loro idea: tutti sarebbero infatti contrari all’introduzione di playoff e playout per concludere il campionato in corso, soprattutto per una questione meritocratica. Questa soluzione convince, al momento, il solo Gravina. Discorso diverso invece per la prossima stagione: decidendo dapprima le modalità, così da accorciare la stagione che porta agli Europei, questa potrebbe anche essere la strada percorribile.

Fonte: “Tuttomercatoweb”