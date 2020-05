Serie A, oggi potrebbe arrivare il verdetto

La Serie A aspetta di capire il suo futuro. L’incontro di ieri tra Figc e Comitato tecnico-scientifico sembra aver avuto un risvolto mediamente positivo. Il summit decisivo però dovrebbe essere quello di oggi, in cui i rappresentanti medici discuteranno direttamente con Speranza e Spadafora, rispettivamente Ministro della Salute e Ministro dello Sport. Dal Governo potrebbe dunque arrivare una decisione definitiva, o anche “solo” qualcosa di concreto per poter poi lavorare ad uno specifico protocollo.

Sul tavolo ci sono molti temi delicati: dalla quarantena all’utilizzo dei tamponi, dalle partite da giocare in pieno nord Italia agli eventuali nuovi casi positivi. Quest’ultimo punto però è quello più controverso. La Figc vorrebbe adottare in tutto e per tutto il modello tedesco, il quale prevede di isolare il giocatore contagiato e continuare il campionato con tutti gli altri. Qui però il Comitato tecnico-scientifico non transige: se c’è un positivo, 14 giorni di quarantena per lui e per tutti quelli che vi sono stati a contatto.

Fonte: “Tuttomercatoweb”