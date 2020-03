Serie A, oggi la riunione della Lega: diversi i temi caldi

La situazione procede, con nuove idee e supposizioni ogni giorno. Anche oggi sarà giornata di riunioni. A breve infatti la Lega Serie A aprirà un vertice – rigorosamente in videoconferenza – per discutere di alcuni temi caldi.

I 20 club di Serie A dovranno trovare una linea comune per quanto riguarda innanzitutto gli stipendi dei giocatori. Ma non solo. Si discuterà anche di quando poter riprendere gli allenamenti e degli aiuti economici da richiedere al governo per ammortizzare l’urto dovuto a quest’emergenza sanitaria.

Fonte: “Tuttomercatoweb”