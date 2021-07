Serie A – Oggi incontro per il cambio format e i playoff

Oggi incontro dell’assemblea di lega per discutere le possibili novità dal 2024

Oggi può rivelarsi una data cruciale per il futuro della Serie A: è in programma infatti un incontro nell’assemblea di lega odierna per discutere del cambio di format del campionato e della possibilità playoff.

Si scenderà infatti da 20 a 18 squadre e saranno probabilmente introdotti i playoff scudetto: queste due novità, come riportato da La Stampa, entreranno in vigore a partire dalla stagione 2024/2025. A questo proposito, è in programma venerdì un incontro con la Figc, con il presidente Gravina che spinge per avere queste variazioni nel sistema calcio italiano.