Serie A, oggi il protocollo medico per le partite

Arriverà oggi il protocollo medico redatto da Lega Serie A e Fmsi (Federazione Medico Sportiva Italiana), a scriverlo è il Corriere della Sera. Oggi si conosceranno le disposizioni decise dalla Serie A per permettere la ripresa del campionato e giocare le restanti partite della stagione.

Le linee guide decise dalla Lega saranno poi valutate dalla FIGC e in seguito anche dal Governo entro il 28 maggio. Rispetto a quello per gli allenamenti, questo prevede esami più frequenti per i giocatori e lo staff, con tempi di quarantena che potrebbero cambiare con l’evoluzione della curva di contagio.