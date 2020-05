Serie A, nuovo incontro Gravina-Conte-Dal Pino

Le istituzioni stanno cercando di capire se – ed eventualmente quando e come – il campionato di Serie A possa riprendere. Sono ancora diversi i punti incerti che hanno bisogno di ulteriori chiarimenti. I calciatori vogliono tornare i campo, ma i rischi per loro e per le società devono esser ridotti al minimo. Per tutto questo, è in programma un nuovo incontro tra i vertici del calcio e della politica italiana.

Come riporta “La Repubblica”, nella giornata di mercoledì è previsto un nuovo incontro tra Gravina e Conte, rispettivamente presidente della Figc e presidente del Consiglio, a cui si aggiungerà anche Dal Pino, presidente della Lega Serie A. Da questo summit dovrebbero arrivare maggiori certezze circa la stagione calcistica ancora in corso.

Fonte: “Tuttomercatoweb”