Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato una novità importante sui tamponi per i giocatori. Queste le sue parole: “Da oggi, come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno sottoporsi al tampone sono nelle 48 ore precedenti le competizioni”. Ha comunicato inoltre che questa proposta è stata accolta positivamente dal Comitato tecnico scientifico.

Scheda 1 di 3