Serie A non si è ancora abbandonata l’ipotesi playoff e playout

È il 25 maggio la data ultima fissata dalla UEFA per stabilire un piano per la ripartenza. Quel giorno infatti la Federcalcio europea riceverà i piani delle rispettive Federazioni per la ripartenza dei rispettivi campionati, ove questa sarà possibile. La Serie A non ha ancora ufficializzato il proprio piano per la ripartenza e, anche se l’idea generale è quella di riprendere da dove si è interrotto, non si è ancora abbandonata l’idea di Playoff e Playout per chiudere il campionato.

Nel caso in cui il Governo aumentasse le norme restrittive nei confronti del calcio, il format playoff/playout permetterebbe di limitare il ritorno in campo solo a certe squadre. Nel format momentaneamente studiato infatti sarebbero solo 10 le squadre a dover riprendere la stagione. Le prime 6 infatti (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma e Napoli) si giocherebbero lo scudetto e l’accesso in Champions League. Le ultime 4 invece (Genoa, Lecce, SPAL e Brescia) si affronterebbero per decidere chi resterà nella massima serie. Un’ipotesi che di fatto chiuderebbe la stagione in corso per Mihajlovic e i suoi ragazzi.