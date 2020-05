Secondo quanto riportato dal Messaggero, la stagione attuale si chiuderà ufficialmente il 31 agosto.

La nuova stagione invece comincerà il giorno dopo.

Per quanto riguarda il mercato, le trattative inizieranno a settembre, contemporaneamente con l’inizio della nuova competizione, per poi concludersi ad ottobre.

Da ciò che filtra quindi la nuova stagione sembra non avere soste fino all’Europeo del 2021.

Fonte: Il messaggero