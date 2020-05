Serie A – Nessuno sconto sui diritti tv

Il mondo del calcio prova a salvare i proventi dai diritti tv indipendentemente dalla ripartenza o meno della Serie A.

I club della massima serie sono compatti almeno su una cosa: l’ultima tranche di pagamento da parte di Sky, Dazn e Img. Ballano 233 milioni di euro che la Lega Calcio vuole incassare in toto, senza sconti. Questo è l’orientamento di tutte le società, Bologna compreso, tutelate da un contratto che non prevederebbe sconti da parte dei broadcaster. I club starebbero emettendo le fatture per l’ultimo pagamento fissato ai primi di maggio, in modo anche da avere tutela legale in una fase successiva, ma non si vuole comunque esacerbare lo scontro con il rischio di ritrovarsi senza broadcaster per il triennio 2021/2024. Una rottura con Sky, infatti, rischierebbe di privare il calcio dell’interlocutore principale sulla cessione del prossimo triennio dei diritti televisivi.