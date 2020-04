Serie A, nel pomeriggio il comunicato della Lega dopo il consiglio informale di oggi

Secondo quanto riporta Sky Sport, è andato in scena oggi un consiglio informale fra i dirigenti di tutte le squadre di Serie A. Al termine del meeting si è deciso di diramare nelle prossime ore un comunicato riguardante la posizione raggiunta dal consiglio in mattinata.

Si aspetta quindi il nuovo comunicato stampa di Lega Calcio per ribadire la propria posizione in merito alla ripartenza degli allenamenti al momento prevista per il 18 maggio. Sicuramente le decisioni prese da Ligue 1 ed Eredivisie, che hanno scelto di concludere anzitempo la stagione, spaventano il campionato italiano. Se a queste si aggiungono le dichiarazioni di Spadafora che palesa l’incertezza sulla ripresa dei campionati professionistici di calcio, ecco la prospettiva completa del panorama calcistico italiano al momento.