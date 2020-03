Serie A, l’ultima proposta sugli stipendi dei giocatori

Tema caldo e costantemente all’ordine del giorno per le istituzioni calcistiche è quello degli stipendi dei calciatori. Ovviamente ci sono questioni che hanno la priorità: prima ancora di quelle organizzative, ci sono quelle sanitarie ed economiche. Spigoloso però è anche l’aspetto relativo ai pagamenti dei tesserati delle società. La Juventus ha già deciso – in accordo coi suoi ragazzi – di sospendere 4 mensilità, a meno che non si riprenda a giocare. Proprio su questa falsa riga, è l’ultima proposta della Lega Serie A.

Come riporta “Sky”, infatti, la Lega avrebbe appena chiesto all’AIC l’interruzione dei pagamenti degli stipendi dei giocatori fino al termine dell’emergenza sanitaria. In serata ci sarà una riunione tra i club e lo stesso sindacato: si discuterà il da farsi.