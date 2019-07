Serie A, le date ufficiali della stagione 2019/20

Sono finalmente ufficiali tutte le date della stagione calcistica 2019/20. Come previsto, la Serie A inizierà domenica 25 agosto 2019, e si concluderà per tutti domenica 24 maggio 2020. Saranno tre i turni infrasettimanali (settembre, ottobre e aprile), mentre il Bologna e le altre squadre si fermeranno 3 volte per dar spazio alle nazionali. La novità più grande riguarda però le feste natalizie: dopo solo due stagioni viene infatti già eliminato il “Boxing Day”, il campionato starà fermo dal 23 dicembre al 5 gennaio.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, il primo turno eliminatorio avrà luogo domenica 4 agosto, poi l’11 ed il 18. Il quarto turno è in programma mercoledì 4 dicembre, e a seguire ci saranno tutte le altre gare fino alla finale, prevista per mercoledì 13 maggio 2020.

Il comunicato ufficiale della Lega Serie A

“Sono state definite le date della stagione sportiva 2019/2020.

La Serie A TIM prenderà il via il prossimo 25 agosto, per concludersi il 24 maggio 2020. Tre i turni infrasettimanali, mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni delle Nazionali, precisamente l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo 2020. La sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

Domenica 4 agosto 2019 prenderà il via la Coppa Italia 2019/2020, che terminerà mercoledì 15 maggio 2020”.