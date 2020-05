Serie A, le date della possibile ripresa

Queste sono ore decisive per la ripresa del campionato. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ok definitivo per riprendere gli allenamenti di squadra lunedì prossimo, il 18 maggio. Nei prossimi giorni, invece, il governo dovrebbe decidere ufficialmente il futuro della Serie A. Il comitato tecnico scientifico prende tempo. Sarà sempre il virus a dettare i ritmi, e si deciderà soprattutto in base ai risultati dell’inizio di questa fase 2.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, se ripartirà, la Serie A lo farà tra il 7 ed il 14 giugno. Poi si terrà un ritmo serrato, fino ad arrivare ai primi giorni di agosto. L’Uefa sarebbe anche disposta ad allungare la scadenza del 2 agosto, ma poi in questo caso bisognerà trovare un nuovo format per le coppe europee.