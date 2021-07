Serie A – Le cessioni record dei club, ecco quella del Bologna

Le cessioni più ricche dei club di Serie A

La più ricca appartiene alla Juventus che incassò 105 milioni di euro per il trasferimento di Paul Pogba al Manchester United nell'estate del 2016. La squadra che ha guadagnato di meno dalla vendita di un calciatore è il Venezia con l'uscita di Fabio Bazzani per 4.3 milioni di euro alla Sampdoria nell'estate del 2002. Il record d'incasso per il Bologna è legato alla cessione di Simone Verdi al Napoli nell'estate del 2018.